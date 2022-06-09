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Спорт

Ваноли покинул «Спартак»

«Спартак» и Паоло Ваноли объявили о прекращении сотрудничества

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Спартак» и итальянский тренер команды Паоло Ваноли объявили о прекращении сотрудничества. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Вместе с 49-летним специалистом Москву покинет и штаб итальянца. В сообщении клуба подчеркивается, что руководство «Спартака» рассчитывало на долгосрочное сотрудничество с Ваноли. «Однако по ряду обстоятельств Паоло принял непростое решение оставить пост», — говорится в заявлении.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021-го. Минувший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда завершила на десятом месте. Вместе с итальянцем красно-белые завоевали Кубок России.

Ваноли известен по работе в тренерских штабах «Челси», «Интера» и сборной Италии. Как игрок он дважды привлекался к матчам за сборную Италии.

Николай Костюков
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