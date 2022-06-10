Британец Эслин рассказал о зарплате наемника в украинской армии

Осужденный британец Эслин рассказал, что в ВСУ получал жалование от 8 до 12 тысяч гривен

Осужденный в ДНР британский наемник Эйден Эслин в интервью телеканалу RT рассказал про сумму его зарплаты в качестве военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также про его службу без знания украинского языка.

«Условия [для всех] одинаковые. Когда я вступил в ряды ВСУ [в октябре 2018 года], в месяц я получал около восьми тысяч гривен (примерно 250 долларов — прим. "Ленты.ру"). Позже президент Украины поднял жалование [рядовым] военным до 12 тысяч гривен. Относились ко мне хорошо, хотя многие подтрунивали надо мной — я ведь британец и украинским не владею. Я многого не понимал, пользовался Google Translate», — рассказал Эслин.

Ранее коллега и соотечественник Эаслина британец Шон Пиннер дал совет наемникам, которые собрались воевать в составе украинской армии. Он призвал всех иностранцев, не имеющих военного опыта, не приезжать на Украину. «По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами — это совершенно другое», — заключил он.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц. Главы МИД Британии и Украины сообщили, что будут делать все возможное ради обмена или освобождения британских подданных.