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Британец покусал полицейского и напал на постояльцев отеля на популярном курорте

Пьяный 46-летний турист из Великобритании покусал полицейского на Майорке и пошел под суд

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Британский турист устроил дебош в отеле на популярном курорте Испании, подрался с полицейскими и пошел под суд. Об этом сообщает новостное издание The Olive Press.

Инцидент произошел в четверг, 9 июня, около девяти часов утра. 46-летний турист из Англии, имя которого не разглашается, в состоянии алкогольного опьянения напал на нескольких постояльцев отеля на Майорке. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции и хотели задержать нарушителя, однако он разбил окно и попытался сбежать.

Позже мужчину доставили в полицейский участок. При этом, находясь в изоляторе, турист продолжал вести себя агрессивно, а когда правоохранители попытались его успокоить, он набросился на них и стал кусаться. Сообщается, что один из офицеров получил травму плеча.

В итоге протрезвевший британец предстал перед судом по нескольким обвинениям, включая нанесение телесных повреждений, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и нападение. Судья забрал у него паспорт и освободил под залог в размере 2300 евро (142 тысяч рублей).

Ранее в декабре 2021 года пьяный турист из Ирландии нелегально проник во Дворец парламента в Румынии, перепутав здание со своим отелем, и был арестован. Внутри Дворца мужчина искал свой гостиничный номер. Ирландец ходил по зданию и выламывал двери кабинетов. Охранники парламента заметили туриста только в коридорах третьего этажа и вызвали полицию.

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Татьяна Карпова
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