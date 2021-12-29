Пьяный турист перепутал отель со зданием парламента и проник внутрь через окно

Ирландский турист нелегально проник в Дворец парламента в Румынии, перепутав здание со своим отелем, и был арестован. Об этом пишет Sunday World.

Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря, около четырех часов утра. Турист из Ирландии, который приехал на отдых в Бухарест, возвращался в свой отель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перепутав здание гостиницы с румынским Дворцом парламента, мужчина перелез через забор, пересек двор и разбил окно на первом этаже, проникнув через него внутрь помещения Конституционного суда.

Оказавшись внутри Дворца, мужчина продолжил поиски своего гостиничного номера. Так, ирландец продолжал ходить по зданию и выламывать двери кабинетов. Охранники парламента заметили туриста только в коридорах третьего этажа и вызвали полицию — путешественнику было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в общественное здание, а также в нанесении ущерба.

Резиденция парламента Румынии, также известная как Дом Республики или Народный дом, является крупнейшим в Европе гражданским административным зданием. Архитектурный памятник, построенный во времена Социалистической Республики Румынии, имеет 1100 комнат, 12 этажей и несколько подземных уровней.

Ранее в ноябре в Италии полиция задержала двух американских туристов, которые тайно пробрались ночью в Колизей и устроили там пьяную вечеринку. Так, под покровом ночи путешественники перелезли через забор, поднялись на второй уровень амфитеатра и начали распивать пиво.