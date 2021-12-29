Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пьяный турист перепутал отель со зданием парламента и проник внутрь через окно

Пьяный турист из Ирландии искал свой номер в Дворце парламента в Бухаресте

Фото: Árpád Czapp / Unsplash

Ирландский турист нелегально проник в Дворец парламента в Румынии, перепутав здание со своим отелем, и был арестован. Об этом пишет Sunday World.

Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря, около четырех часов утра. Турист из Ирландии, который приехал на отдых в Бухарест, возвращался в свой отель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перепутав здание гостиницы с румынским Дворцом парламента, мужчина перелез через забор, пересек двор и разбил окно на первом этаже, проникнув через него внутрь помещения Конституционного суда.

Материалы по теме:
Так, Блед Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Так, БледЧеловеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
24 августа
Тропой вампира Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Тропой вампираПочему россияне должны съездить на родину Дракулы
6 августа

Оказавшись внутри Дворца, мужчина продолжил поиски своего гостиничного номера. Так, ирландец продолжал ходить по зданию и выламывать двери кабинетов. Охранники парламента заметили туриста только в коридорах третьего этажа и вызвали полицию — путешественнику было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в общественное здание, а также в нанесении ущерба.

Резиденция парламента Румынии, также известная как Дом Республики или Народный дом, является крупнейшим в Европе гражданским административным зданием. Архитектурный памятник, построенный во времена Социалистической Республики Румынии, имеет 1100 комнат, 12 этажей и несколько подземных уровней.

Ранее в ноябре в Италии полиция задержала двух американских туристов, которые тайно пробрались ночью в Колизей и устроили там пьяную вечеринку. Так, под покровом ночи путешественники перелезли через забор, поднялись на второй уровень амфитеатра и начали распивать пиво.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Раскрыта одна из тем переговоров Путина и Байдена
На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО
Назван автор лучшего гола сборной России в 2021 году
Ковид-сертификаты осложнили прием на работу в России
Телефонный разговор между Путиным и Байденом запросила Россия
Блинкен и Зеленский обсудили Донбасс и контакты с Россией
Огромный ядовитый варан ворвался в дом и пробежался по дремлющей пенсионерке
Американский самолет-разведчик впервые совершил полет над Восточной Украиной
Раскрыты подробности дела задержанного ФСБ российского депутата
Европейский конкурент Tesla похвастался беспрецедентным успехом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter