Американцы тайно пробрались ночью в Колизей и устроили пьяную вечеринку

В Италии полиция задержала двух американских туристов, которые тайно пробрались ночью в Колизей и устроили там пьяную вечеринку. Об этом сообщает CNN.

С наступлением темноты, когда достопримечательность закрылась для посещений, они перелезли через забор, поднялись на второй уровень амфитеатра и начали распивать пиво под древними каменными сводами.

Дебоширов заметили прохожие с улицы, которые вызвали полицию — их задержали на ближайшей к Колизею улице, когда они спешили покинуть место преступления. В итоге туристов оштрафовали на 800 евро.

Как отмечает CNN, вандализм, который в Колизее случается довольно часто, влечет за собой тюремное заключение и штраф.

Ранее в августе в итальянской Болонье группа полуголых туристов залезла в знаменитый фонтан «Нептун», где распивала пиво до приезда полиции. 20 ирландцев разделись до трусов и уселись на пьедестал медной статуи римского бога. О выходке путешественников сообщили местные жители — по их словам, в шесть часов утра их разбудили крики пьяных туристов.