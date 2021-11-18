Пьяные россияне обматерили полицейских в самолете и попали на видео

Двое пьяных пассажиров самолета, оскорбившие сотрудников полиции при исполнении, попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Пресс-хата.

По данным канала, двое мужчин были сняты с рейса Оренбург — Москва из-за неадекватного поведения и нахождения в нетрезвом состоянии. На кадрах видно, как поднявшиеся на борт полицейские ждут, пока дебоширы встанут со своих мест, чтобы выпроводить их из воздушного судна. Тем не менее, один из пассажиров начал громко возмущаться с употреблением ненормативной лексики.

Также напоследок мужчина поинтересовался у остальных пассажиров, кому он сказал грубость. На призыв успокоиться, россиянин вновь вышел из себя и выругался матом.

Ранее в ноябре в столичном аэропорту Шереметьево транспортная полиция задержала пассажира, устроившего дебош на борту летевшего из Стокгольма в Москву самолета. Отмечалось, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе пальцы правой руки.