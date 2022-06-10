Партнер России остался без ирисок из-за решения Москвы

Казахстанская фабрика «Рахат» рассказала о приостановке производства части сладостей

Кондитерская фабрика «Рахат» в городе Шымкент в Казахстане приостановила производство части сладостей из-за решения России ограничить поставки сахара партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), пишет Интерфакс со ссылкой на заявления предправления компании Константина Федорца.

По его словам, сейчас производство осталось без необходимого для изготовления конфет сырья. «На данный момент мы не производим "барбариски". Спросом продукт пользуется, продукт традиционный и очень сахарозатратный. Еще мы приостановили производство ирисок», — рассказал Федорец.

По его словам, фабрика в Шымкенте остановила работу на две недели. За это время там пройдет ремонт, производство должно восстановиться с середины месяца: к этому сроку ожидаются поставки сахара. Федорец объяснил, что импорт, ограниченный Москвой, в значительной степени обеспечивал потребности Казахстана. Собственное производство перекрывает потребности страны всего на треть.

В марте правительство России приняло решение о временном запрете на экспорт зерновых в государства ЕАЭС и сахара в третьи страны. Из постановление следовало, что для поставок сахара в страны союза требуется разрешение, выдаваемое Минсельхозом. Ограничения должны действовать до конца лета.