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Спорт

Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП перед матчем Лиги наций

Сборная Болгарии по футболу попала в аварию в Тбилиси перед матчем Лиги наций

Фото: Jon Nazca / Reuters

Сборная Болгарии по футболу попала в ДТП в Тбилиси перед матчем Лиги наций. Об этом сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.

Водитель одного из автобусов, которые направлялись в отель, не справился с управлением, что привело к серьезной аварии. «После инцидента [футболист] Тодор Неделев был доставлен в местную больницу, где продолжается его обследование», — говорится в заявлении. Остальные игроки и персонал команды не пострадали.

Сборная Болгарии прибыла в Тбилиси на матч Лиги наций. 12 июня команда сыграет против сборной Грузии.

14 апреля умер бывший полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон. Причиной смерти стали травмы, которые Ринкон получил в аварии 11 апреля, когда на своем автомобиле столкнулся с автобусом.

Дарья Коршунова
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