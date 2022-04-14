Бывший футболист «Реала» скончался от полученных в аварии травм

Бывший футболист «Реала» Фредди Ринкон умер в 55 лет от полученных в аварии травм

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщает ESPN.

Причиной смерти стали травмы, которые Ринкон получил в аварии 11 апреля, когда на своем автомобиле столкнулся с автобусом. После ДТП спортсмен находился в реанимации в критическом состоянии.

Ринкон — двукратный бронзовый призер Кубка Америки в составе сборной Колумбии. За национальную команду он провел более 80 матчей и забил 17 мячей. Также футболист трижды становился чемпионом Бразилии.

В составе «Реала» Ринкон выступал с 1995-го по 1996 год. Ранее он защищал цвета итальянского «Наполи».

11 января бывший футболист турецкого «Галатасарая» Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет. Спортсмен скончался в результате ДТП в Анкаре. Чалык не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.