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Спорт

Футболист-чемпион погиб в 27 лет

Экс-футболист «Галатасарая» Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет в результате ДТП в Анкаре

Фото: @yenisafakspor

Бывший футболист турецкого «Галатасарая» Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет. Об этом сообщается в Twitter издания Yeni Safak Spor.

По информации источника, спортсмен скончался в результате ДТП в Анкаре. Чалык не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. Отмечается, что футболист находился в автомобиле один.

Чалык выступал за «Галатасарай» с 2017 по 2020 год. В составе клуба футболист дважды становился чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету восемь матчей за сборную Турции, в которых он забил один мяч.

20 декабря прошлого года игрок клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Реактор» Никита Мокеев погиб в аварии. На 121-м километре дороги ОренбургКазань автомобиль, которым управлял хоккеист, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Анастасия Борисова
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