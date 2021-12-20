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Российский хоккеист погиб в 19 лет

Хоккеист молодежного клуба «Реактор» Никита Мокеев погиб в аварии в 19 лет
Никита Мокеев

Никита Мокеев. Фото: @mhl.reaktor

Хоккеист клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Реактор» Никита Мокеев погиб в аварии. Об этом сообщает телеканал НТР 24.

По информации источника, ДТП произошло 20 декабря около 15 часов. На 121-м километре дороги ОренбургКазань автомобиль Lada Vesta, которым управлял хоккеист, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania.

От удара легковой автомобиль отбросило в кювет. 19-летний спортсмен погиб на месте. Вместе с ним в салоне была девушка, ее госпитализировали.

В текущем сезоне защитник принял участие в 38 матчах МХЛ. В составе «Реактора» он забросил две шайбы и сделал десять результативных передач.

27 ноября скончался 16-летний защитник МХК «Динамо» и юниорской сборной России Валентин Родионов. Хоккеист получил травму во время матча против ЦСКА 21 ноября. Он ударился о борт, после чего потерял сознание и был доставлен в реанимацию детской больницы.

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Дарья Коршунова
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