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Футболиста АПЛ выгнала жена за роман с эскортницей

The Sun: футболиста АПЛ и сборной Англии выгнала жена за роман с эскортницей

Фото: unsplash

Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) был уличен в романе с эскортницей. Об этом сообщает The Sun.

Таблоид не обнародовал имя игрока, однако в материале подчеркивается, что футболист вызывался на последние матчи сборной Англии. Игрока АПЛ выгнала из дома жена: выяснилось, что мужчина тратил тысячи фунтов на подарки и свидания с эскортницей.

Футболист обменивался с ней сообщениями даже пока оставался с детьми. Отмечается, что игрок покидал дом, рассказывая жене о необходимости посещать больную мать, вместо чего направлялся к любовнице.

The Sun сообщил, что неназванный футболист уже и ранее попадался на изменах. Тем не менее он дал обещание супруге, что сохранит ей верность.

2 июня стало известно о разрыве отношений между защитником «Барселоны» Жераром Пике и певицей Шакирой. По информации СМИ, ситуацию спровоцировали измены игрока сборной Испании.

Николай Костюков
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