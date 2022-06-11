Финляндия отказалась выполнять условие для вступления в НАТО

Ilta-Sanomat: власти Финляндии отказались выполнять условие Турции для вступления в НАТО

Власти Финляндии отказались выдавать Турции участников движения «Хизмет», что было одним из условий Анкары для вступления страны в НАТО. Об этом в субботу, 11 июня, пишет Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя финского Минюста.

По данным издания, Хельсинки выполнили семь из десяти требований Турции, в том числе экстрадировали двух человек. Однако они не были связаны движением проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которое Анкара считает террористическим.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс призван содействовать безопасности, а не распространению терроризма.

8 июня Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки десять условий, которые необходимо выполнить для вступления в НАТО. Они связаны с поимкой членов организаций, признанных в Турции террористическими. В частности, Анкара предложила поддержать ее в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также с их филиалами.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция Швеции и Финляндии по террористическим угрозам — это единственная причина, по которой было наложено вето на их вступление в НАТО.