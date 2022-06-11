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Спорт

Российским футболистом заинтересовались в немецком клубе

25-летним футболистом «Динамо» Даниилом Фоминым заинтересовались в немецком клубе

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Российским футболистом Даниилом Фоминым заинтересовались в немецком клубе. Об этом «Матч ТВ» сообщил менеджер игрока Александр Маньяков.

«Коллега из Германии рассказал про немецкий клуб из Бундеслиги, собирающий информацию о Фомине. Какой клуб? Крепкий-крепкий середняк», — поделился он. Маньяков отметил, что 25-летний футболист московского «Динамо» провел великолепный сезон, и напомнил, что зимой игроком интересовался «Кристал Пэлас» из Английской премьер-лиги.

Фомин является воспитанником «Краснодара». С 2020 года он выступает за «Динамо». В текущем сезоне футболист забил 12 мячей в 34 матчах во всех турнирах.

29 мая «Динамо» покинул главный тренер Сандро Шварц, который работал с командой с осени 2020-го. Тренер возглавил немецкую «Герту».

Дарья Коршунова
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