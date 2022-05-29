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Главный тренер «Динамо» объявил об уходе из клуба

Немец Сандро Шварц объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объявил об уходе из клуба. Слова немецкого специалиста передает «Чемпионат.com».

«За последнее время мир серьезно изменился. Я часто подчеркивал свою ответственность. Мы с ребятами, персоналом должны были пройти этот путь до конца, поэтому мы приняли такое решение. Сегодня была моя заключительная игра в "Динамо"», — рассказал Шварц. Немец подчеркнул, что у него не было никаких договоренностей.

Ранее издание Kicker сообщало, что Шварц покинет пост в «Динамо» после финала Кубка России и возглавит немецкую «Герту». Отмечалось, что стороны достигли соглашения о контракте и специалист сменит нынешнего тренера клуба Феликса Магата.

Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо» в октябре 2020 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги 2021/2022 бело-голубые под его руководством заняли третье место.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и стал победителем Кубка России. На десятой минуте красно-белых вывел вперед нападающий Александр Соболев. Во втором тайме счет сравнял полузащитник Арсен Захарян. Решающий мяч забил хавбек «Спартака» Квинси Промес. В добавленное время полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не смог реализовать пенальти.

Здесь и сейчас
Дарья Коршунова
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