Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кэмерон Норри
Сегодня
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
Завтра
16:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Спорт

Тренер «Динамо» возглавит немецкий клуб

Kicker: Шварц покинет «Динамо» после финала Кубка России и возглавит немецкую «Герту»

Фото: Konstantin Tverdovsky / Global Look Press

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц возглавит немецкую «Герту». Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, стороны достигли соглашения о контракте. Специалист покинет российскую команду после финала Кубка России 29 мая, где бело-голубые сыграют против «Спартака».

Шварц сменит нынешнего тренера «Герты» Феликса Магата. О назначении официально будет объявлено на следующей неделе.

«Герта» заняла 16-ое место в Бундеслиге в текущем сезоне. Команда сохранила место в элите немецкого футбола по итогам стыковых матчей с «Гамбургом».

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. По итогам сезона-2021/2022 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В ФСБ сообщили о попытках украинских военных попасть в Россию
Актриса лишилась способности передвигаться из-за 15 размера груди
В Китае рассказали о критически важном перепутье в отношениях с США
В России задумали восстановить звание «Мать-героиня»
Тренер «Динамо» возглавит немецкий клуб
В ФСБ рассказали о неразграниченной акватории России с США в Беринговом проливе
США одобрили продажу 23 вертолетов Египту на 2,6 миллиарда долларов
Китай призвали воздержаться от использования кризиса на Украине в своих целях
Россия и КНР наложили вето на проект США о санкциях против КНДР
В США перечислили «нужное» Украине высокотехнологичное оружие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.