Тренер «Динамо» возглавит немецкий клуб

Kicker: Шварц покинет «Динамо» после финала Кубка России и возглавит немецкую «Герту»

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц возглавит немецкую «Герту». Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, стороны достигли соглашения о контракте. Специалист покинет российскую команду после финала Кубка России 29 мая, где бело-голубые сыграют против «Спартака».

Шварц сменит нынешнего тренера «Герты» Феликса Магата. О назначении официально будет объявлено на следующей неделе.

«Герта» заняла 16-ое место в Бундеслиге в текущем сезоне. Команда сохранила место в элите немецкого футбола по итогам стыковых матчей с «Гамбургом».

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. По итогам сезона-2021/2022 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России.