Капризов рассказал об отношении к себе в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» Капризов рассказал о поддержке со стороны хозяина клуба

Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в интервью «Матч ТВ» рассказал об отношении к себе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Хозяин "Миннесоты" хорошо поддерживает и меня, и всю команду», — поделился россиянин. Он подчеркнул, что всегда чувствовал себя спокойно и комфортно в клубе.

Ранее хоккеист заявил, что не рассматривает возможность получения американского гражданства. «Да ничего пока не может произойти. У меня есть российский паспорт, и я спокойно путешествую по миру с визами. Я — гражданин России», — отметил он.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 47 шайб и сделал 61 результативную передачу. В шести играх плей-офф на счету россиянина семь голов и один пас.