Капризов высказался о возможном получении американского гражданства

Кирилл Капризов заявил, что не рассматривает возможность получить американское гражданство

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не рассматривает возможность получения американского гражданства. Спортсмен выказался в интервью «Матч ТВ».

«Да ничего пока не может произойти. У меня есть российский паспорт, и я спокойно путешествую по миру с визами. Я — гражданин России», — высказался Капризов.

Россиянин добавил, что из-за ситуации в мире его родственникам приходится летать в разные страны ради получения американской визы. Капризов также рассказал, что старается не читать новостей, поэтому не чувствует в НХЛ никакого давления.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 47 шайб и сделал 61 результативную передачу. В плей-офф на счету россиянина семь голов и один пас в шести играх.