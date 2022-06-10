Капризов высказался о возможном получении американского гражданства
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не рассматривает возможность получения американского гражданства. Спортсмен выказался в интервью «Матч ТВ».
«Да ничего пока не может произойти. У меня есть российский паспорт, и я спокойно путешествую по миру с визами. Я — гражданин России», — высказался Капризов.
Россиянин добавил, что из-за ситуации в мире его родственникам приходится летать в разные страны ради получения американской визы. Капризов также рассказал, что старается не читать новостей, поэтому не чувствует в НХЛ никакого давления.
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 47 шайб и сделал 61 результативную передачу. В плей-офф на счету россиянина семь голов и один пас в шести играх.