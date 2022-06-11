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Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП футболиста сборной Болгарии

Пострадавшего в ДТП в Тбилиси футболиста сборной Болгарии Тодора Неделева прооперировали

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП футболиста сборной Болгарии Тодора Неделева. Подробности сообщил Болгарский футбольный союз.

В результате аварии полузащитник получил черепно-мозговую травму, которая потребовала проведение операции. Футболист остается под наблюдением местных медиков, а также врача сборной.

Ранее 11 июня сообщалось, что сборная Болгарии по футболу попала в ДТП в Тбилиси. Водитель одного из автобусов, которые направлялись в отель, не справился с управлением, что привело к серьезной аварии.

Сборная Болгарии прибыла в Тбилиси на матч Лиги наций. 12 июня команда сыграет против сборной Грузии. В первой встрече команд, которая прошла 5 июня, грузины победили на выезде со счетом 5:2.

Дарья Коршунова
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