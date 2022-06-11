Футболиста чемпионата Германии обвинили в изнасиловании
Футболиста чемпионата Германии и его друга обвинили в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщает Periodico de Ibiza.
По информации источника, преступление произошло 8 июня. 18-летняя потерпевшая рассказала, что двое мужчин принуждали ее к действиям сексуального характера, когда они находились на частной вилле. После инцидента девушка была вынуждена обратиться в больницу за помощью.
Обвиняемых арестовали после того, как потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Обоим обвиняемым по 25 лет, их имена не разглашаются. Отмечается, что один из них является футболистом клуба высшего дивизиона чемпионата Германии.
Ранее испанский футболист «Сельты» Санти Мина получил тюремный срок за изнасилование женщины. Суд приговорил спортсмена к четырем годам лишения свободы за преступление, совершенное в 2017 году. Футболисту запретили приближаться к жертве ближе чем на 500 метров в течение 12 лет. Также он обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.