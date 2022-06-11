Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 3-й тур
Уэльс
Сегодня
21:45 (Мск)
Бельгия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 3-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 3-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 3-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 6-й матч
Спорт

Футболиста чемпионата Германии обвинили в изнасиловании

Немецкого футболиста арестовали на Ибице по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки

Фото: Carl Recine / Reuters

Футболиста чемпионата Германии и его друга обвинили в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщает Periodico de Ibiza.

По информации источника, преступление произошло 8 июня. 18-летняя потерпевшая рассказала, что двое мужчин принуждали ее к действиям сексуального характера, когда они находились на частной вилле. После инцидента девушка была вынуждена обратиться в больницу за помощью.

Обвиняемых арестовали после того, как потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Обоим обвиняемым по 25 лет, их имена не разглашаются. Отмечается, что один из них является футболистом клуба высшего дивизиона чемпионата Германии.

Ранее испанский футболист «Сельты» Санти Мина получил тюремный срок за изнасилование женщины. Суд приговорил спортсмена к четырем годам лишения свободы за преступление, совершенное в 2017 году. Футболисту запретили приближаться к жертве ближе чем на 500 метров в течение 12 лет. Также он обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Названы возможные сроки оглашения позиции ЕК по вступлению Украины в ЕС
Экс-депутат Госдумы от ЛДПР найден мертвым в Москве
Детям до семи лет разрешили бесплатно ездить в электричках
В Европе призвали Украину приложить больше усилий для реформирования страны
«Реал» усилился футболистом сборной Франции
Sony выпустит в прокат обновленный фильм «Человек-паук: Нет пути домой»
В российском городе легкомоторный самолет перевернулся на воде
Диетолог Соломатина раскрыла признаки опасного для здоровья арбуза
В США столкнулись с дефицитом товаров для женской гигиены
Турция решила ограничить выдачу вида на жительство иностранцам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.