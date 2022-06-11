Перечислены последствия выхода России из Всемирной туристской организации ООН

Эксперт Санаева считает, что у России не было другого выхода, кроме как выйти из UNWTO

Выход России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) внесет изменения в международный туризм, однако для внутреннего туризма никаких перемен быть не должно. У России не было другого выхода, кроме как выйти из организации, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила последствия для России от выхода из UNWTO.

Международное дело

Вечером 10 июня стало известно, что правительство России поддержало предложение Министерства иностранных дел (МИД) страны о выходе из UNWTO. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Что такое Всемирная туристская организация? Всемирная туристская организация (UNWTO) — это специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. В состав UNWTO включены 158 государств, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.

Туризм — это дело международное Ольга Санаева вице-президент Российского союза туриндустрии

«История не очень приятна. Я не думаю, что это сильно отразится на внутреннем туризме. Однако выход России из UNWTO, скорее всего, станет проблематичен для въездного и выездного туризма. В организации была степень узнаваемости и продвижения», — считает Санаева.

При этом Ольга Санаева уверена, что на решение России повлияла внутренняя обстановка в организации.

«Я думаю, что другого варианта просто не было. Необходимо было выйти из Всемирной туристской организации ООН», — заключила она.

Мнение Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова отреагировала на выход России из Всемирной туристской организации в своем Telegram-канале.

Россия остается на международной туристической арене. Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами. Наряду с внутренним туризмом, мы также продолжим активно развивать и международный туризм. И конечно же ждем гостей из зарубежных стран Зарина Догузова глава Ростуризма

Руководитель ведомства подчеркнула, что двусторонние отношения России с популярными курортами налажены: «По многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все возникающие в текущих условиях сложности».

Решение России

27 апреля стало известно, что Россия решила выйти из UNWTO. По словам генсека ООН Стефана Дюжаррика, приостановка участия России во Всемирной туристской организации создала бы пагубный прецедент. Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина инициировали проведение первого в истории заседания исполнительного совета организации, на котором обсуждалось предложение о приостановке членства Москвы.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что потери России от выхода из UNWTO в экономическом смысле будут нулевыми. Эксперты ассоциации напомнили, что из организации в разное время вышли Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Сингапур, США.