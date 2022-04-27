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Россия решила выйти из Всемирной туристской организации

Agencia EFE сообщило о решении России выйти из Всемирной туристской организации

Фото: UNWTO

Россия решила выйти из Всемирной туристской организации, штаб-квартира которой расположена в Мадриде. Об этом сообщает Agencia EFE.

При этом отмечается, что вопрос о членстве Москвы в организации пока открыт. До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дужаррик сообщил, что приостановка участия России во Всемирной туристической организации создала бы пагубный инцидент.

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Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина инициировали проведение первого в истории заседания исполнительного совета Всемирной туристической организации. На нем обсуждалось предложение о приостановке членства Москвы из-за украинского конфликта.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины. После этого ряд западных стран выступили против боевых действий, ввели несколько пакетов жестких антироссийских санкций и начали оказывать Украине военную помощь.

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Ксения Мельникова
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