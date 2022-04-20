Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России назвали условия для успешного развития внутреннего туризма

Вице-президент РСТ назвал диверсификацию продукта условием развития внутреннего туризма

Фото: Mihail Tokmakov / Globallookpress.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал главные условия для успешного развития внутреннего туризма в текущей ситуации. Его слова приводит News.ru.

По его словам, сейчас индустрия нуждается в диверсификации продукта — большая часть россиян предпочитает отдыхать на черноморском побережье, при этом Балтика и Тихоокеанский регион востребованы гораздо в меньшей степени.

Материалы по теме:
«От переизбытка эмоций кружится голова» Чем способна удивить туриста земля ханты и манси, где добывают нефть?
«От переизбытка эмоций кружится голова»Чем способна удивить туриста земля ханты и манси, где добывают нефть?
7 августа 2021
«Дотронулся — женись» Как россиянка отправилась в Дагестан и не пожалела
«Дотронулся — женись»Как россиянка отправилась в Дагестан и не пожалела
23 октября 2021

«У нас [ресурсов] более чем достаточно, но нужно их упаковать в ликвидные продукты и представить на рынок», — заявил Барзыкин.

В качестве ключевых проблем эксперт также выделил транспортную и финансовую доступность регионов. По его мнению, внутренний туризм может стать подходящей отраслью для государственно-частного партнерства, поскольку в одиночку бизнес с этой задачей не справится.

Ранее в апреле вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма и предсказал десятикратный потенциал для его развития. По его словам, в нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о будущем кандидате в президенты от партии Трампа
Жителей Москвы и области предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ
Четверых россиян отправили в СИЗО за кражу препаратов для онкобольных
Девушка несколько месяцев умывалась только водой и удивилась результату
Россияне массово захотели провести майские праздники на даче
Легализацию криптовалют в России сочли жизненной необходимостью
Московская биржа запустит «вечные» торги долларом и юанем
Ягудин раскритиковал Трусову за желание исполнить пятерной прыжок
На художника Олега Кулика завели уголовное дело о реабилитации нацизма
В Литве решили отработать действия на случай аварии на Белорусской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.