В России подсчитали потери от выхода из Всемирной туристской организации

АТОР: потери России от выхода из Всемирной туристской организации будут нулевыми

Потери России от выхода из Всемирной туристской организации (UNWTO) в экономическом смысле будут нулевыми, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом сообщается на их сайте.

Помимо этого, в туротрасли уверены, что России также будет выгодно прекратить делать взносы в организацию. «Имиджевые потери, безусловно, будут, но лишь в связи с политикой», — отметили в АТОР.

Эксперты также напомнили, что из UNWTO в разное время вышли Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Сингапур, США.

По словам специалистов, доходы Всемирной туристской организации составили почти 14 миллионов евро, в то время как расходы 3,9 миллиона евро.

Ранее 27 апреля Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации. Сообщается, что Москва уже приостановила членство, однако для выхода из организации потребуется около года. Запрос о приостановке российского членства направили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина после начала российской военной операции на Украине.

