Россия сообщила о выходе из Всемирной туристской организации

Премьер Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации

Правительство России поддержало предложение Министерства иностранных дел России о выходе РФ из Всемирной туристской организации. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России», — говорится в документе.

27 апреля МИД России подтвердил, что принято решение о выходе страны из Всемирной туристской организации (UNWTO). В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится кампания по отстранению Москвы от участия в работе UNWTO по инициативе генсека организации Зураба Пололикашвили при поддержке Брюсселя.