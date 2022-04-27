В России подтвердили выход из Всемирной туристской организации

МИД России подтвердил выход из Всемирной туристской организации

МИД России подтвердил, что принято решение о выходе страны из Всемирной туристской организации (UNWTO). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится кампания по отстранению Москвы от участия в работе UNWTO по инициативе генсека организации Зураба Пололикашвили при поддержке Брюсселя.

В министерстве подчеркнули, что Всемирная туристская организация «фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах».

Ранее 27 апреля стало известно, что Москва уже приостановила членство, однако для выхода из организации потребуется около года.