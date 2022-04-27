Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России подтвердили выход из Всемирной туристской организации

МИД России подтвердил выход из Всемирной туристской организации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России подтвердил, что принято решение о выходе страны из Всемирной туристской организации (UNWTO). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится кампания по отстранению Москвы от участия в работе UNWTO по инициативе генсека организации Зураба Пололикашвили при поддержке Брюсселя.

В министерстве подчеркнули, что Всемирная туристская организация «фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах».

Ранее 27 апреля стало известно, что Москва уже приостановила членство, однако для выхода из организации потребуется около года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Мельникова
Обсудить
Последние новости
Россия начала отключать европейские страны от газа
Появилось видео стрельбы возле здания МГБ Приднестровья
В сети появились кадры обмена летчика Ярошенко на американца Рида
Диетолог перечислил пять поднимающих настроение продуктов
В России подтвердили выход из Всемирной туристской организации
Оценены последствия выхода России из Всемирной туристской организации
Австралийские атлеты подарили принцу Гарри плавки и ошиблись с размером
На Украине возбудили дело против Володина и 418 депутатов Госдумы
Мальчик стал выпускником университета в 13 лет
В Москве раскрыта мошенническая схема с обменом «‎старых» купюр
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.