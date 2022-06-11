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Спорт

«Реал» усилился футболистом сборной Франции

Мадридский «Реал» объявил о переходе Орельена Чуамени из «Монако»

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мадридский «Реал» объявил о трансфере полузащитника сборной Франции Орельена Чуамени. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» о переходе 22-летнего хавбека. С Чуамени уже согласован контракт сроком на шесть лет. Презентация футболиста сборной Франции назначена на 14 июня.

31 мая Goal сообщал, что «королевский клуб» приблизился к трансферу Чуамени. Отмечалось, что «Реал» выплатит «Монако» 100 миллионов евро за переход полузащитника.

Чуамени — хавбек камерунского происхождения. Он известен по выступлениям за «Бордо» и «Монако». На его счету один гол в восьми матчах за сборную Франции. Вместе с национальной командой он завоевал золото Лиги наций УЕФА.

Николай Костюков
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