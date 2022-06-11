Стало известно об освобождении обвиняемого в хищении экс-зампреда ЦБ

«Ъ»: суд отправил под домашний арест обвиняемого в хищении экс-зампреда ЦБ Корищенко

Мосгорсуд освободил из СИЗО под домашний арест бывшего зампреда Центробанка России Константина Корищенко, который почти год был под стражей по обвинению в хищении почти 1,5 миллиарда рублей из АКБ «Инвестбанк». Об этом стало известно источникам «Коммерсанта» («Ъ»).

По информации издания, Корищенко принял судья Мосгорсуда Дмитрий Гордеев, который рассматривал ходатайство следователей Следственного департамента МВД, просивших продлить срок ареста Корищенко и его предполагаемому подельнику бизнесмену Максиму Пальчуну. Корищенко и Пальчуна задержали и заключили под стражу в июне 2021 года.

Как рассказал адвокат Ринат Фахретдинов, вместе с освобождением экс-зампреда ЦБ следствие обратилось в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления с материалами дела двумя неделями. Он пояснил, что защита собирается просить больше времени, поскольку так и не были изучены большое количество вещдоков в виде электронных носителей.

Согласно предположению следствия, он и Пальчун вывели из «Инвестбанка» 1,4 миллиарда рублей в виде ценных бумаг. Паи инвестиционных фондов за несколько дней до отзыва лицензии банка обменяли на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд».