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Спорт

Ян обратился к чемпионке UFC Шевченко

Петр Ян пожелал победы чемпионке UFC Валентине Шевченко в поединке с Тайлой Сантос

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россиянин Петр Ян обратился к девушке-бойцу смешанного стиля (MMA) Валентине Шевченко. Он оставил комментарий под постом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он поддержал чемпионку UFC в преддверии ее поединка с бразильянкой Тайлой Сантос. «Желаю победы, Валентина», — написал Ян.

Ранее киргизская спортсменка поделилась мнением о Яне. Шевченко назвала его ярким бойцом, за поединками которого интересно наблюдать. Она выразила уверенность, что россиянин будет драться за титул еще раз и сделает все наилучшим образом.

Поединок Шевченко и Сантос состоится 11 июня на турнире UFC в Сингапуре. Представительница Киргизии защитила чемпионский пояс в наилегчайшем весе шесть раз.

Дарья Коршунова
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