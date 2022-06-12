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Adidas подал в суд на Nike

Производитель спортивных товаров Adidas подал в суд на Nike за нарушение девяти патентов

Фото: Florence Lo / Reuters

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas подал в суд на американскую компанию Nike за нарушение патентов. Об этом сообщает издание Hypebae.

Согласно иску, поступившему в суд Восточного округа штата Техас 10 июня, Nike нарушила девять патентов Adidas. В частности, немецкий производитель заявил, что приложение американской компании Nike SNKRS имеет те же функции, что и сервис Аdidas Confirmed.

Кроме того, отмечается, что идея умных кроссовок Nike Adapt с системой, позволяющей адаптировать обувь под особенности стопы, была позаимствована у кроссовок Adidas_1, которые были выпущены в 2005 году и стали «первыми в мире умными кроссовками для бега».

«Корпорация Аdidas уже давно является лидером в области мобильных технологий, включая технологии, связанные с фитнесом и онлайн-заказами», — говорится в иске компании.

Суммы требуемой компенсации не уточняется.

В марте сообщалось, что Adidas закрыл все российские магазины, а также приостановил работу сайта и приложения в стране. Компания Nike в свою очередь решила остаться в России.

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Евгения Наумова
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