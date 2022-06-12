Чимаев предложил звезде UFC бой в августе

Хамзат Чимаев предложил Нэйту Диасу бой в UFC в августе

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев предложил поединок американцу Нэйту Диасу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

Чимаев обратился не только к звезде UFC, но и к главе промоушена Дэйне Уайту. Ранее швед чеченского происхождения уже вызывал Диаса на бой.

10 июня Чимаев обменялся сообщениями с другим бойцом UFC Белалом Мухаммадом. Оба спортсмена сошлись на мнении, что могли бы выступить на турнире UFC в Абу-Даби осенью.

Чимаев заявлял о готовности драться с Конором Макгрегором, Хорхе Масвидалем и другими известеными бойцами UFC. На счету уроженца Чечни пять побед под эгидой промоушена. Всего Чимаев одержал 11 побед в 11 поединках.