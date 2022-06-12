Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Норвегия
3:2
Завершен
Швеция
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 4-й тур
Грузия
0:0
Завершен
Болгария
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 4. 4-й тур
Швейцария
1:0
2-й тайм
live
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 4-й тур
Словения
2:2
2-й тайм
live
Сербия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 4-й тур
Испания
1:0
2-й тайм
live
Чехия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 4-й тур
Спорт

Чимаев предложил звезде UFC бой в августе

Хамзат Чимаев предложил Нэйту Диасу бой в UFC в августе

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев предложил поединок американцу Нэйту Диасу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

Чимаев обратился не только к звезде UFC, но и к главе промоушена Дэйне Уайту. Ранее швед чеченского происхождения уже вызывал Диаса на бой.

10 июня Чимаев обменялся сообщениями с другим бойцом UFC Белалом Мухаммадом. Оба спортсмена сошлись на мнении, что могли бы выступить на турнире UFC в Абу-Даби осенью.

Чимаев заявлял о готовности драться с Конором Макгрегором, Хорхе Масвидалем и другими известеными бойцами UFC. На счету уроженца Чечни пять побед под эгидой промоушена. Всего Чимаев одержал 11 побед в 11 поединках.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции
Россиянин напал с ножом на прохожих и зарезал человека
Чимаев предложил звезде UFC бой в августе
Москвичам объяснили происхождение названий улиц города
Байден поддержал инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием
Шольц призвал к независимости Германии от российских энергоносителей
Мужчина подавился в московском ресторане и умер
Американская ракета не смогла вывести на орбиту спутники НАСА
Роспотребнадзор назвал важные в июньском рационе продукты
Раскрыты данные о подготовке теракта в Мелитополе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.