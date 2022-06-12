В НАТО высказались о сроках принятия Финляндии и Швеции в альянс

Столтенберг: саммит НАТО не станет дедлайном для принятия Финляндии и Швеции в альянс

НАТО не рассматривает саммит в Мадриде, который должен состояться 28-30 июня, как дедлайн для принятия Финляндии и Швеции в альянс. Об этом в воскресенье, 12 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

Глава альянса пояснил, что мадридский саммит не должен выглядеть как крайний срок для включения в НАТО Финляндии и Швеции. Кроме того, процесс и так затягивается из-за возражений Турции касательно этих стран.

Ранее власти Финляндии отказались выдавать участников движения «Хизмет», что было одним из условий Анкары для включения страны в НАТО. Уже известно, что Хельсинки выполнили семь из десяти требований Турции, в том числе экстрадировали нескольких человек. При этом люди не были связаны с «Хизметом», которое Анкара считает террористическим движением.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что продолжит препятствовать Финляндии и Швеции по внедрению в состав НАТО. Североатлантический альянс, как он отметил, призван содействовать безопасности, а не распространению терроризма.

В начале июня Анкара поставила перед Стокгольмом и Хельсинки десять условий, которые необходимо выполнить для беспрепятственного вхождения в НАТО. Такие условия прежде всего связаны с поимкой членов организаций, признанных в Турции террористическими. Анкара предложила Швеции и Финляндии поддержать ее в борьбе с РПК и организацией «Хизмет».