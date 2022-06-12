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Эрдоган оценил возможность проведения досрочных выборов президента Турции

Эрдоган заявил, что досрочных президентских и парламентских выборов в Турции не будет

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства заявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции проводиться не будут. «В ноябре выборов нет, выборы в июне следующего года», — сказал он.

9 июня Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Турции. Отмечалось, что политик будет представлять «Альянс народа» — объединение правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД).

О том, что Эрдоган в третий раз станет кандидатом в президенты Турции, стало известно в феврале. По словам главы ПНД Девлета Бахчели, никаких препятствий для его переизбрания нет.

В 2014 году Эрдоган одержал победу на первых в Турции прямых президентских выборах. Спустя четыре года политик был переизбран на досрочных выборах.

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Евгения Наумова
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