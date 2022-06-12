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Спорт

Шевченко оценила седьмую защиту титула чемпионки UFC

Шевченко после победы над Сантос заявила, что полностью не удовлетворена боем

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко из Киргизии подвела итоги боя против представительницы Бразилии Тайлы Сантос на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 275. Пресс-конференция с ее участием опубликована на канале промоушена в YouTube.

Спортсменка отказалась оценивать свое выступление как идеальное, отметив, что никогда не удовлетворена своими действиями полностью. «После каждого поединка находишь, что можно сделать лучше. Теперь хочу двигаться дальше, стать лучше, хочу продолжать биться, не важно с кем, не важно где. Просто дайте мне соперниц», — заявила Шевченко.

Встреча соперниц прошла в ночь на воскресенье, 12 июня. Шевченко одержала победу раздельным решением судей и в седьмой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

В профессиональной карьере в смешанных единоборствах (MMA) на счету Шевченко 23 победы и три поражения. В активе Сантос 19 побед и два поражения.

Алексей Гусев
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