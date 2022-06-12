Шевченко в седьмой раз защитила чемпионский титул UFC

Шевченко победила Сантос и в седьмой раз защитила чемпионский титул UFC

Представительница Киргизии Валентина Шевченко победила бразильянку Тайлу Сантос на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 275. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 12 июня, в Сингапуре и продлилась все пять раундов. Судьи раздельным решением отдали победу Шевченко. Спортсменка защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшей весовой категории в седьмой раз.

В профессиональной карьере в смешанных единоборствах (MMA) на счету Шевченко 23 победы и три поражения. В активе Сантос 19 побед и два поражения.

11 июня к Шевченко обратился российский боец ММА Петр Ян. Спортсмен пожелала представительнице Киргизии победить в бою с Сантос.