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Россия нарастит производство кораблей с высокоточным вооружением

Замглавкома ВМФ заявил, что Россия нарастит производство кораблей с высокоточным оружием

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия в будущем нарастит производственные мощности для выпуска большего числа кораблей с высокоточным вооружением. Эту информацию подтвердил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, сообщает РИА Новости.

Во время встречи с журналистами замглавкома утвердительно ответил на вопрос об увеличении производства кораблей надводного флота в составе ВМФ, которые бы обладали высокоточным оружием в качестве основного вооружения.

Ранее куратор ОПК России вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия работает над созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей. По его словам, новыми ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы. Кроме того, испытания уже проводятся на ракетоносцах Ту-22М3М.

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Дмитрий Сотак
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