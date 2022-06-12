В Госдуме оценили призывы Польши по предоставлению Украине ядерного оружия

Спикер Госдумы Володин: Сикорский может спровоцировать ядерный конфликт в Европе

Депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский может спровоцировать ядерный конфликт в Европе. Таким образом оценил призывы по предоставлению Украине ядерного оружия спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По его словам, именно из-за таких, как Сикорский, необходимо «освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус».

Ранее похожее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что Сикорский своим призывом передать Украине ядерное оружие ставит под удар польский народ, втягивая его «в ядерный передел мира».

О том, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, Сикорский заявил ранее 12 июня. Как объяснил депутат, западные страны получили это право после того, как Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, США, Великобританией и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.