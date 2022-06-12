Захарова отреагировала на призыв передать Украине ядерное оружие

Захарова заявила, что призыв Сикорского дать Киеву ядерное оружие ставит поляков под удар

Депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский своим призывом передать Украине ядерное оружие ставит под удар польский народ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия», — отреагировала Захарова.

Дипломат добавила, что экс-глава МИД Польши своими призывами передать Киеву ядерное оружие ставит под удар польский народ, втягивая его «в ядерный передел мира».

О том, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, Сикорский заявил ранее 12 июня. Как объяснил депутат, западные страны получили это право после того, как Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, США, Великобританией и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.