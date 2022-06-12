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Названа предварительная причина ДТП с участием подростков-велосипедистов

ГУ МВД по МО: въехавший в велосипедистов в Подмосковье водитель не справился с управлением

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Водитель автомобиля, въехавшего в группу велосипедистов в Подмосковье, не справился с управлением. Такую причину ДТП назвали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, водитель Renault Kaptur не справился с управлением, сбил троих велосипедистов и, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes ML 350. Авария произошла в районе поселка Красная Пойма. В пресс-службе подмосковного главка полиции добавили, что девять пострадавших госпитализировали.

В ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре Московской области.

ДТП произошло 11 июня в городском округе Луховицы Московской области. В результате происшествия один человек погиб, еще 11 пострадали, в том числе семеро подростков.

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Марина Совина
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