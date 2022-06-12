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Рогозин зачитал стихотворение из «Брата 2» на фоне «Сармата»

Гендиректор «Роскомоса» Рогозин в День России зачитал стихотворение на фоне «Сармата»
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин зачитал стихотворение из фильма «Брат 2» на фоне ракеты «Сармат» и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогозин прочитал произведение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья...». На его фоне демонстрируются кадры с различной военной техникой. Так, в кадре видны различные машины ПВО С-400, броневики «Тигр», стратегические бомбардировщики Ту-160, фрегат проекта 22350 в море, а также взлет истребительной авиации и вертолетов. Завершает видеоряд кадр старта тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

В мае Дмитрий Рогозин показал воронку от российской ракеты «Сармат» и призвал агрессоров быть вежливее с Россией.

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Марина Совина
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