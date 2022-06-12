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Спорт

В «Спартаке» объяснили уход главного тренера

В «Спартаке» объяснили уход главного тренера семейными обстоятельствами

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Итальянский тренер Паоло Ваноли покинул московский «Спартак» по семейным обстоятельствам. Уход специалиста РИА Новости объяснил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

«Уход Ваноли связан с семейной ситуацией. В январе мы планировали переезд его семьи, у него четверо детей. Эта история перевесила», — заявил Мележиков. Он также поблагодарил итальянца за работу.

10 июня «Спартак» объявил о назначении главным тренером Гильермо Абаскаля. С февраля 2022 года испанец работал в швейцарском «Базеле». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.

9 июня об уходе из московского клуба объявил Ваноли. Вместе с 49-летним специалистом «Спартак» покинул и его штаб. Под руководством тренера красно-белые выиграли Кубок России.

Алексей Гусев
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