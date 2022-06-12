Российский вратарь Василевский установил рекорд клуба НХЛ

Российский вратарь Андрей Василевский установил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В ночь на воскресенье, 12 июня, «Тампа» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс», а Василевский одержал седьмую домашнюю победу в плей-офф подряд. Ранее никому из вратарей «Лайтнинг» это не удавалось.

Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам и помог своей команде выйти в финал. За «Тампу» он выступает с 2014 года.

«Тампа-Бэй» победила в последних двух розыгрышах Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне «Лайтнинг» поспорят за титул с «Колорадо Эвеланш».