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Спорт

Тарасова отреагировала на слова генерального директора WADA о деле Валиевой

Татьяна Тарасова объяснила внимание WADA к делу Камилы Валиевой злостью

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли о деле фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Эксперт поделилась опасением, что спортсменку попытаются дисквалифицировать на длительный срок. «Своих талантливых детей у них нет, а с такой злостью их быть и не может», ­— так Тарасова объяснила внимание WADA к российской фигуристке, попавшей в центр допингового скандала на Олимпиаде.

Ранее Ниггли заявил, что вердикт по делу Валиевой может быть оглашен позже августа. Он также напомнил, что результаты расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Скандал вокруг допинг-пробы Валиевой разгорелся во время Олимпиады в Пекине. Спортсменку хотели отстранить от соревнований — на таком сценарии настаивали WADA и Международный олимпийский комитет (МОК). Однако CAS позволил россиянке продолжить выступления на Играх.

Николай Костюков
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