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Спорт

В WADA прокомментировали дело Валиевой

Оливье Ниггли из WADA допустил, что вердикт по делу Камилы Валиевой вынесут позже августа

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли допустил, что вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой могут вынести позже августа. Об этом сообщает ESPN.

По словам Ниггли, август не является жестким дедлайном в данной ситуации. Он уточнил, что по ряду процедурных причин на расследование может уйти больше времени.

Дело Валиевой начали расследовать в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). В WADA подчеркнули, что результаты, полученные российской стороной, могут быть оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Скандал вокруг допинг-пробы Валиевой разгорелся во время Олимпиады в Пекине. Спортсменку хотели отстранить от соревнований — на таком сценарии настаивали WADA и Международный олимпийский комитет (МОК). Однако CAS позволил россиянке продолжить выступления на Играх. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Николай Костюков
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