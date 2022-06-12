Определился победитель главного боя турнира UFC 275

Иржи Прохазка победил Гловера Тейшейру в главном бою турнира UFC 275

Чешский боец смешанного стиля (ММА) Иржи Прохазка победил бразильца Гловера Тейшейру в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 275. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 12 июня, в Сингапуре. Победитель определился в пятом раунде: чех успешно провел удушающий прием. Благодаря этому результату Прохазка отобрал у соперника титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

29-летний Прохазка одержал 29 побед в ММА, на его счету также одна ничья и три поражения. 42-летний Тейшейра потерпел восьмое поражение в карьере, он также выиграл 33 боя в смешанных единоборствах.

На турнире UFC 275 также состоялся бой с участием представительницы Киргизии Валентины Шевченко. Спортсменка победила бразильянку Тайлу Сантос и в седьмой раз защитила титул в наилегчайшем весе.