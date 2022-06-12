В США приостановили полеты военной авиации

Командование ВМС США приостановит полеты военной авиации из-за участившихся крушений

Командование Военно-морских сил (ВМС) США приняло решение с 13 июня приостановить полеты военной авиации из-за участившихся в последнее время инцидентов с крушением, произошедшими в Калифорнии. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с последними катастрофами, затронувшими авиацию ВМС и Корпуса морской пехоты, командование воздушных сил распорядилось 13 июня приостановить полеты всех неразвернутых авиационных подразделений для оценки управления рисками и проведения тренировок, касающихся угроз и ошибок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже развернутые подразделения приостановят полеты при первой возможности.

В четверг, 9 июня, командование базы авиации ВМС El Centro сообщило о крушении военного вертолета. На его борту находились четыре члена экипажа, они все выжили. Один из военных пострадал и был госпитализирован.

До этого среду командование корпуса морской пехоты США сообщило о крушении конвертоплана MV-22 Osprey, в результате чего погибли пять военнослужащих. По информации СМИ, его борту самолета находились ядерные материалы. О каких именно ядерных материалах идет речь — неизвестно.

До этого стало известно истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США также разбился в пустыне Мохаве в штате Калифорния. В результате погиб пилот, на земле при крушении никто не пострадал.

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