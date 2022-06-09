Военный самолет с ядерными материалами разбился в США

В Калифорнии разбился самолет ВВС США с ядерными материалами на борту

В Калифорнии разбился самолет ВВС США с, предположительно, ядерными материалами на борту. Об этом сообщает местный телеканал 8newsnow.

Погибли четверо человек на борту. Еще одного члена экипажа сейчас ищут.

ЧП произошло в округе Империал недалеко от города Гламис. О каких именно ядерных материалах идет речь — неизвестно.

Calexico Chronicle, ссылаясь на радиопереговоры по открытым каналам, утверждает, что разбился конвертоплан V-22 Osprey. Такие летательные аппараты размещаются на расположенной в том районе базе корпуса морской пехоты США.