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Истребитель ВМС США разбился в пустыне

ABC7: истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США разбился в пустыне в Калифорнии

Фото: Stephanie Contreras / Reuters

Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США разбился в калифорнийской пустыне Мохаве, пилот погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC7.

По информации его источников, истребитель вылетел с военной базы ВМС США Лимур в округе Сан-Бернардино. Пилот, имя которого не разглашается, спастись не смог.

Причины крушения выясняются. Как уточняет Associated Press, при крушении никто на земле не пострадал.

В конце мая в США разбился одномоторный самолет. В результате происшествия погибли два человека. Трагедия произошла в американском штате Колорадо. В пожарной службе города Блумфилда, где упал самолет, уточнили, что никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены.

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Марина Совина
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