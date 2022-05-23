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В США разбился одномоторный самолет

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в штате Колорадо

Фото: Handout / Reuters

В США разбился одномоторный самолет. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает CBS Denver.

Трагедия произошла в американском штате Колорадо. «Сегодняшнее крушение самолета привело к двум жертвам. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены», — говорится в сообщении пожарной службы города Блумфилда, где упал самолет.

Пожарные сообщили, что причина происшествия пока не известна. В настоящее время ведется следствие.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Франции, в коммуне Лез-Адре потерпел крушение туристический самолет, в результате погибли пять человек. По предварительной информации, воздушное судно Jodel D140 взлетело с аэродрома Версуд рядом с Греноблем в субботу, 21 мая.

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Марина Совина
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