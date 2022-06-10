Второе за два дня военное судно армии США разбилось в Калифорнии

Армия США сообщила о втором за два дня крушении воздушного судна в калифорнийской пустыне

Второе за последние два дня воздушное судно американской армии разбилось в калифорнийской пустыне. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 9 июня, командование базы авиации ВМС El Centro сообщило о крушении военного вертолета. На его борту находились четыре члена экипажа, они все выжили. Один из военных пострадал и был госпитализирован.

До этого среду командование корпуса морской пехоты США сообщило о крушении конвертоплана MV-22 Osprey, в результате чего погибли пять военнослужащих. По информации СМИ, его борту самолета находились ядерные материалы. О каких именно ядерных материалах идет речь — неизвестно.

До этого стало известно истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США также разбился в пустыне Мохаве в штате Калифорния. В результате погиб пилот, на земле при крушении никто не пострадал.